В Туркменистане женщин-госслужащих призвали не пользоваться косметикой - СМИ

CentralAsia (TM) - Сотрудницы госучреждений и предприятий Марыйского велаята Туркменистана вынуждены давать расписки с обязательством не использовать косметику, не красить волосы, не делать маникюр, не надевать облегающую одежду и воздерживаться от дополнительных способов улучшения внешнего вида. Более того, в расписках должно быть отдельно указано намерение носить широкие платья традиционного кроя и штаны-балак с вышивкой, передает издание Настоящее время.Азия.

Давая такую расписку, сотрудница госучреждения письменно обязуется выполнить требования властей и дает согласие на лишение рабочего места в случае их первичного нарушения.

Тотальный контроль над внешним видом населения, начавшийся около трех недель назад с запрета на ботокс и татуаж губ, распространился на все виды косметических услуг, затем перешел в давление на женское население с требованием отказа от всех способов «наведения красоты». В эти дни на предприятиях и в учебных заведениях началась пропаганда «натуральной красоты».

Многие косметические салоны были вынуждены прекратить свою деятельность. Гонениям подвергаются и те мастера, которые остались без работы и пытаются работать с клиентами частным образом.

Власти Туркменистана официально не комментируют начавшийся после смены руководства МВД тотальный контроль за населением, в том числе запрет на "красоту".

Многие связывают запреты на косметические услуги с консервативным вкусом нового президента страны Сердара Бердымухамедова.