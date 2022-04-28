Вице-премьер-министр Узбекистана и глава МИД России обсудили взаимодействие в ШОС и СНГ

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков 28 апреля обсудили по телефону развитие двустороннего взаимодействия в СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также перспективы партнерства в различных областях.

«Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, дальнейшее развитие взаимодействия России и Узбекистана в СНГ, ШОС и в целом на внешнеполитическом направлении», - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Умурзаков обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в ноябре 2021 года в Москву.