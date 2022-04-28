Авиакомпания «Россия» отменит рейсы в Узбекистан из Сочи и запустит их из Москвы

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания «Россия» планирует запустить в мае регулярные рейсы из Москвы (аэропорт «Шереметьево») в города Узбекистана.

На 2 мая запланировано начало полетов в Самарканд, на 11 мая — в Бухару, на 13 мая — в Ургенч, говорится в сообщении "Аэрофлота". Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet 100.

Параллельно «Россия» отменит рейсы в эти города из Сочи — они были запущены в начале апреля.

Также в апреле "Россия" запустила из Сочи рейсы в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию. Как сообщалось в пресс-релизе, полетная программа компании ориентирована на транзитных пассажиров, следующих через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — "Шереметьево", Санкт-Петербурга и Красноярска. Позднее сообщалось, что рейсы в Казахстан были переведены в "Шереметьево".