В Пекине ужесточают ограничения из-за распространения COVID-19

CentralAsia (CA) - В столице Китая продолжают ужесточать ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Reuters.

Местные власти приняли решение с четверга перевести на удаленное обучение школьников в столичном районе Чаоян. Посещать занятия продолжат только учащиеся средней и старшей школы, которые готовятся к итоговым экзаменам.

Ранее в Пекине распорядились провести массовое тестирование населения на коронавирус. Ожидается, что к пятнице проверят треть жителей столицы. В некоторых частях города, где обнаружили случаи COVID-19, ввели локдауны.

В четверг в Пекине выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом, почти треть из этих случаев приходится на учащихся.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили, что за сутки на материковой части Китая зафиксировано 11,2 тыс. новых случаев COVID-19, большинство из них протекают бессимптомно.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания Игр.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 207 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 4,8 тыс. смертей от последствий заболевания.