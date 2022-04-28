экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане усилили контроль за продукцией Kinder из-за сальмонеллы

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве здравоохранения Узбекистана отреагировали на случаи заражения сальмонеллезом в мире, зафиксированные после употребления шоколадной продукции бельгийского производства под маркой Kinder.

В министерстве отметили, что до настоящего времени в Узбекистане не было зарегистрировано ни одного случая заражения сальмонеллезом через шоколад.

Минздрав РУз отметает, что в некоторых странах мира с прилавков снимают шоколадную продукцию, произведенную в Бельгии под торговой маркой «Киндер».

По данным Всемирной организации здравоохранения, резкий рост числа случаев заболевания сальмонеллезом в 11 странах мира связан с этими сладостями.

Сообщается, что зараженные шоколадные изделия были распространены как минимум в 113 странах. До сих пор 150 из 151 случая, связанного с сальмонеллезом, были зарегистрированы в Европе, а остальные наблюдались в Соединенных Штатах.

Именно поэтому в магазинах этих и других районов изымаются Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi и Kinder Schoko-Bons.

«По мнению специалистов, сальмонеллез – это бактерия, поражающая желудочно-кишечный тракт человека. Хотя эта инфекция часто сопровождается легкими симптомами у пациентов, некоторые ее типы могут вызывать острое заболевание у людей. Общие симптомы включают диарею, лихорадку, боль в животе и тошноту», - отметили в Минздраве РУз.

До настоящего времени в Узбекистане не зарегистрировано случаев заражения сальмонеллезом через шоколад. Однако в качестве меры предосторожности осуществляется контроль за безопасностью продукции под брендом Kinder, а также всех сладостей, поступающих и реализуемых на территории страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ООН: на Украине с начала российских военных действий погибли 2787 мирных жителей
  • Эммануэля Макрона закидали помидорами на встрече с избирателями. Видео
  • Монголия объявляет о безвизовом въезде для южнокорейских туристов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com