В Узбекистане усилили контроль за продукцией Kinder из-за сальмонеллы

CentralAsia (UZ) - В Министерстве здравоохранения Узбекистана отреагировали на случаи заражения сальмонеллезом в мире, зафиксированные после употребления шоколадной продукции бельгийского производства под маркой Kinder.

В министерстве отметили, что до настоящего времени в Узбекистане не было зарегистрировано ни одного случая заражения сальмонеллезом через шоколад.

Минздрав РУз отметает, что в некоторых странах мира с прилавков снимают шоколадную продукцию, произведенную в Бельгии под торговой маркой «Киндер».

По данным Всемирной организации здравоохранения, резкий рост числа случаев заболевания сальмонеллезом в 11 странах мира связан с этими сладостями.

Сообщается, что зараженные шоколадные изделия были распространены как минимум в 113 странах. До сих пор 150 из 151 случая, связанного с сальмонеллезом, были зарегистрированы в Европе, а остальные наблюдались в Соединенных Штатах.

Именно поэтому в магазинах этих и других районов изымаются Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi и Kinder Schoko-Bons.

«По мнению специалистов, сальмонеллез – это бактерия, поражающая желудочно-кишечный тракт человека. Хотя эта инфекция часто сопровождается легкими симптомами у пациентов, некоторые ее типы могут вызывать острое заболевание у людей. Общие симптомы включают диарею, лихорадку, боль в животе и тошноту», - отметили в Минздраве РУз.

До настоящего времени в Узбекистане не зарегистрировано случаев заражения сальмонеллезом через шоколад. Однако в качестве меры предосторожности осуществляется контроль за безопасностью продукции под брендом Kinder, а также всех сладостей, поступающих и реализуемых на территории страны.