Монголия впервые начала экспорт растительного масла в Республику Корея

CentralAsia (MNG) - Монголия начала экспорт растительного масла в Южную Корею. В частности, завод «Сэлэнгэ» имеет мощность производства 30 000 тонн растительного масла, и 26 апреля 2022 года он подписал контракт на экспорт 800 тонн растительного масла на первом этапе.

Монгольское растительное масло имеет много преимуществ, таких как выращивание на здоровой органической почве, отсутствие трансжиров и низкое содержание насыщенных жиров. Первоначально производить растительное масло на экспорт на заводе «Сэлэнгэ» можно будет в течение восьми дней.

В перспективе необходимо выращивать черный рапс, основное сырье для получения растительного масла на экспорт. Это повысит рентабельность экономики. Если мы сможем выращивать больше черного рапса, нашего основного продукта, мы не только сможем удовлетворить наши внутренние потребности, но и сможем экспортировать растительное масло во многие другие страны. В настоящее время завод «Сэлэнгэ» имеет производственную мощность 100 000 тонн растительного масла в год.

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