Были предприняты попытки контрабанды большого количества жидкого наркотика в Монголию из США

- Монголия, происшествия
- 3:58, 29 апреля 2022
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CentralAsia (MNG) - Были предприняты попытки контрабанды большого количества жидкого каннабиса, экстази и ЛСД в Монголию из Соединенных Штатов.
21 апреля таможенники пресекли крупномасштабную контрабанду сильнодействующих наркотических средств и психотропных веществ из США, включая жидкий каннабис, экстази и ЛСД. Граждане Монголии пытались совершить это преступление, — говорится в сообщении Главного таможенного управления.
В связи с этим принимаются срочные меры, проводятся задержания и расследование причастных к этому лиц.
В этом году таможня выявила шесть попыток контрабанды наркотических веществ через государственную границу, изъяла 1,6 литра подозрительных веществ и передала дело в правоохранительные органы.
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