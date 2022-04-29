экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Были предприняты попытки контрабанды большого количества жидкого наркотика в Монголию из США

CentralAsia (MNG) -  Были предприняты попытки контрабанды большого количества жидкого каннабиса, экстази и ЛСД в Монголию из Соединенных Штатов.

21 апреля таможенники пресекли крупномасштабную контрабанду сильнодействующих наркотических средств и психотропных веществ из США, включая жидкий каннабис, экстази и ЛСД. Граждане Монголии пытались совершить это преступление, — говорится в сообщении Главного таможенного управления.

В связи с этим принимаются срочные меры, проводятся задержания и расследование причастных к этому лиц.

В этом году таможня выявила шесть попыток контрабанды наркотических веществ через государственную границу, изъяла 1,6 литра подозрительных веществ и передала дело в правоохранительные органы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине
  • Путин пригрозил «молниеносным ударом» желающим вмешаться в ситуацию на Украине
  • Рост цен на газ в Туркменистане привел к его удорожанию в Афганистане - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com