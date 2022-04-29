В Улан-Баторе председатель КФР провел встречу с фондом Asia Foundation

CentralAsia (MNG) - Председатель Комиссии по финансовому регулированию г-н Баярсайхан провел встречу с Марком Кенигом, страновым представителем Фонда Азии в Монголии.

В начале встречи представитель КФР кратко представил отчет КФР и действия в регулируемых секторах. После этого Председатель Комиссии по финансовому регулированию г-н Баярсайхан добавил, что КФР предпринимает комплексные шаги с целью создания нормативно-правовой базы для поставщиков услуг виртуальных активов, формулирования и утверждения соответствующих нормативных актов. В связи с этим г-н Баярсайхан выразил благодарность страновому представителю Фонда Азии в Монголии за сотрудничество в успешной организации семинара поставщиков услуг виртуальных активов.

Фонд Aзии представил краткое введение и информацию о своем проекте по незаконной добыче полезных ископаемых, который начался в 2020 году, и выразил желание сотрудничать с КФР в области добычи полезных ископаемых и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, представитель страны подчеркнул, что в рамках вышеупомянутого проекта он хотел бы сосредоточиться на таких областях, как сотрудничество в борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых, взяточничество, связанное с экологическими преступлениями, работа над существующими правовыми лазейками, а также борьба с отмыванием денег и усилия по финансированию терроризма.

Председатель Комиссии по финансовому регулированию г-н Баярсайхан выразил удовлетворение сотрудничеством в этих областях, а также выделил ключевые области, которые обеспечивают прозрачность цепочки поставок для торговцев драгоценными металлами и камнями, обеспечение полноты законов и правил. с точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в этом секторе.

В рамках этой деятельности он также упомянул, что верит в дальнейшее расширение сотрудничества и внедрение передового международного опыта.

В конце встречи Марк Кениг, представитель Фонда Азии в Монголии, заявил, что они очень заинтересованы в поддержке деятельности КФР и в качестве приоритета будут сосредоточены на горнодобывающем секторе. Он также заявил, что они будут рады и надеются на добавление стоимости и дальнейшее расширение сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в целом.

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