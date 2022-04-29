Открыт погранпереход Бургастай — Лаоемяо между Монголией и Китаем

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Б.Батцэцэг и член Госсовета, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И провели телефонный разговор 7 апреля 2022 г., и стороны договорились об открытии КПП Бургастай — Лаоемяо в ближайшее время. Соответственно, порт был официально открыт 28 апреля 2022 года.

Согласно межправительственному соглашению о монголо-китайских погранпереходах и их режимах, пограничный переход Бургастай — Лаоемяо между двумя странами имеет постоянное двустороннее действие.

В связи с пандемией он был закрыт более 1 года и 4 месяцев с 1 января 2021 года по настоящее время, и вновь открыт, и возобновлены экспортно-импортные перевозки продукции горнодобывающей промышленности.

ООО «Алтайн Худэр» экспортировало в среднем 1-1,16 млн тонн железной руды в год через порт Бургастай в сомоне Цээл аймака Говь-Алтай и вносило 15,7 млрд тугриков ($5,09 млн) в государственный бюджет и 1 млрд тугриков ($324,5 тыс.) в местный бюджет.

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