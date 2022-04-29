5 популярных криптовалют, кроме биткоина от эксперта

CentralAsia (MNG) - Финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев назвал перспективные альткоины и объяснил, почему они могут вырасти в цене.

Matic

После привлечения инвестиций от такого гиганта, как Sequoia Capital, проект Polygon (MATIC) немного сдал позиции. Вероятно, это связано с тем, что компания всячески старается избежать возможных рыночных манипуляций токеном, поскольку потерять доверие такого инвестора подобно смерти.

Cardano

По данным аналитических сервисов, крупные инвесторы активно накапливают токен Cardano в долгосрок. Стоимость токена во время коррекции пробила важный уровень поддержки в районе $1 и сейчас торгуется в районе $0,82-0,85.

1Inch

1Inch является важным связующим звеном между DEX, который помогает сектору DeFi развиваться. При этом, динамика стоимости токена остается весьма сдержанной долгое время. Проект также получал крупные инвестиции в размере $175 млн.

Litecoin

Litecoin — одна из первых криптовалют и одна из самых децентрализованных, практически не уступает по этому показателю биткоину. К слову, во многих показателях даже превосходит его. Например, в пропускной способности, скорости и дешевизне транзакций.

GameFi и Metaverse

Выделю сразу несколько проектов. Это популярные сегодня метавселенные и GameFi, которые по мере восстановления рынка могут прилично вырасти: The Sandbox, Decentraland и Axie Infinity. AXS упал с ноября на 75%, SAND и MANA — на 70%.

источник: IDAX

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