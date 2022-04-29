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Монгольская визажистка будет работать с корейской группой BTS
О.Ононтунгалаг и BTS
О.Ононтунгалаг и BTS

CentralAsia (MNG) -  BTS (방탄소년단, также известные как Bangtan Boys или Beyond The Scene) — южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке, в результате чего они стали Beyond The Scene.

BTS получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings, который считался самым успешным в их карьере до января 2018 года (рекорд по продажам был побит мини-альбомом Love Yourself: Her, выпущенным в сентябре 2017 года.

Кроме того, 13 июня этого года группе исполняется девять лет, и над проектом будет сотрудничать монгольская визажистка О.Ононтунгалаг или Ооноо.

Ранее она работала с BTS над песней On. И снова будут работать вместе над новой песней XXX группы BTS. Съемки уже начались, и по мере приближения времени будет объявлено новое название песни ХХХ.

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