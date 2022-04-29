В Монголии за сутки выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - За последние 24 часа в Монголии было выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Из новых случаев 48 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 28 случаев выявлен в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 7 находятся в легком, 160 — в состоянии средней степени тяжести, 59 — в тяжёлом состоянии и 13 — в крайне тяжелом состоянии.

Всего умерло в стране от коронавирусной инфекции 2 тыс. 110 человек, 2 из них — за прошедшие сутки.

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