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Британия направит 8 тыс. военных в Восточную Европу на учения по борьбе с «агрессией России»

CentralAsia (CA) -  Около 8 тыс. военнослужащих британской армии примут участие в учениях в Восточной Европе, целью которых станет отработка действий по борьбе с «российской агрессией», пишет The Guardian. Маневры пройдут летом, они станут одними из самых крупных со времен холодной войны.

В британском Минобороны заявили, что проведение учений планировалось давно, их подготовку ускорили из-за российских военных действий в Украине.

Учения должны пройти в ряде стран от Финляндии до Северной Македонии, в них будут задействованы десятки тысяч военнослужащих стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил (альянс был создан в 2014 году, в нем участвуют Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция).

Генерал-лейтенант Ральф Вуддис заявил, что Великобритания «вносит значительный вклад в защиту Европы и сдерживание российской агрессии». Глава Минобороны Британии Бен Уоллес со своей стороны сказал, что «безопасность Европы как никогда важна».

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