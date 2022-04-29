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В Узбекистане опровергли информацию о похищении 5 детей из детсадов и школ Ташкента

CentralAsia (UZ) -  В ГУВД Ташкента 28 апреля опровергли информацию и заявили о проверке лиц, распространивших ее.

В социальных сетях распространились сообщения о том, что 27 апреля в Ташкенте из школ и детских садов было похищено пятеро детей.

В распространившемся сообщении сотрудников МВД РУз призвали повысить бдительность.

В ГУВД столицы опровергли данную информацию и сообщили, что факт похищения детей в Ташкенте не зарегистрирован.

В настоящее время ведется проверка по лицам, распространившим ложную информацию.

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