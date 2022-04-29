В Узбекистане опровергли информацию о похищении 5 детей из детсадов и школ Ташкента

- Узбекистан, общество
- 9:53, 29 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - В ГУВД Ташкента 28 апреля опровергли информацию и заявили о проверке лиц, распространивших ее.
В социальных сетях распространились сообщения о том, что 27 апреля в Ташкенте из школ и детских садов было похищено пятеро детей.
В распространившемся сообщении сотрудников МВД РУз призвали повысить бдительность.
В ГУВД столицы опровергли данную информацию и сообщили, что факт похищения детей в Ташкенте не зарегистрирован.
В настоящее время ведется проверка по лицам, распространившим ложную информацию.
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