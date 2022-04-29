В Узбекистане запретили деятельность букмекерских контор

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане легализация букмекерских контор, изначально запланированная на 2021 год, отменяется. Это следует из указа президента Шавката Мирзиеева от 6 апреля.

Документом исключается норма, введённая более ранним (декабрь 2019) указом главы государства о поддержке узбекистанского футбола. Принять её предложило Министерство физкультуры и спорта (сейчас — Министерство развития спорта).

Предусматривалось разрешение букмекерской деятельности с 1 января 2021 года, предоставляемое на основе лицензии от Агентства развития рынка капитала (его функции позже передали Минфину).

Также признан утратившим силу пункт, предписывавший госорганам подготовить правовую основу для регулирования деятельности букмекеров — в установленный срок она так и не была разработана. Ожидалось, что она будет готова к осени 2021 года, но этого не произошло.

Официально букмекеры в Узбекистане запрещены с 2007 года. Но, местные любители азартных игр выезжают за рубеж или делают ставки через иностранные платформы. Из-за этого бюджет не досчитывается около $50 млн в год.

Интерес к ставкам вырос во время карантина 2020 года. Иностранные конторы заметили спрос и неофициально организовали приём ставок из Узбекистана. Кроме того, появились офлайн-посредники букмекерских фирм.

Зарубежные букмекеры оценивали узбекистанский рынок как перспективный. Несколько компаний начали готовиться к открытию в стране — например, в мае 2021 года «Фонбет» объявил о подборе персонала в Ташкенте.

Осенью того года был ограничен доступ к ряду сайтов для ставок. Однако, как отмечал глава Минюста Русланбек Давлетов, от блокировок мало пользы — их всегда можно обойти через VPN.