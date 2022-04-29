Европейский Союз обязуется посадить 27 тысяч саженцев на дне Аральского моря

CentralAsia (UZ) - Делегация из 30 представителей Европейского Союза (ЕС), государств-членов ЕС и государственных учреждений Республики Узбекистан посетили с официальным визитом Республику Каракалпакстан в рамках обязательств ЕС по поддержке региона Приаралья. Об этом сообщили в Делегации ЕС в Узбекистане.

ЕС поддерживает ряд инициатив в Узбекистане, направленных на реабилитацию зоны бедствия. Среди них проект Правительства Узбекистана «Мой сад в Аральском море» по озеленению пустыни Аралкум и близлежащих населенных пунктов Каракалпакстана путем высадки леса, адаптированного к климатическим условиям региона.

В первый день визита делегации в Муйнак и на «Кладбище кораблей» послы Европейского Союза высадили первую партию деревьев и установили памятную табличку, тем самым отметив вклад ЕС и государств-членов в «зеленое» будущее региона.

«Исчезновение Аральского моря — это трагедия, которая распространяется за национальные и международные границы. В соответствии с Европейским зеленым курсом и новой Стратегией ЕС по Центральной Азии, Европейский Союз и его государства-члены готовы поддерживать Узбекистан во всех усилиях по предотвращению деградации окружающей среды и повышению устойчивости населения, затронутого трагедией. ЕС выделил более 5 миллионов евро в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, подчеркнув тем самым высокий уровень приверженности делу смягчения неблагоприятных последствий стихийного бедствия. Настоящим ЕС также обязуется посадить 27.000 деревьев к концу этого года в качестве подарка Узбекистану от 27 государств-членов ЕС и в поддержку усилий Правительства страны по восстановлению земель, подвергшихся опустыниванию. Таким образом, мы надеемся проложить путь для будущих «зеленых» инвестиций и улучшения экосистемы и устойчивой жизни в регионе Аральского моря», — сказала посол Европейского Союза в Узбекистане Шарлотта Адриан.

Высыхание Аральского моря, которое до 1960-х годов было четвертым по величине озером в мире, относится к числу крупнейших глобальных антропогенных экологических катастроф, негативные последствия которого выходят за рамки национальных и региональных границ. Оно затронуло экономическое и социальное положение миллионов людей, проживающих в регионе с эпицентром в Республике Каракалпакстан, в Узбекистане.

Развивающийся на фоне Аральской катастрофы кризис имеет ряд негативных последствий, что является причиной деградации земель и опустынивания, нехватки питьевой воды, недоедания и ухудшение состояния здоровья местного населения. Кроме того, социально-экономическое и экологическое положение осложняется скоростью усугубления неблагоприятного воздействия.