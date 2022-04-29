В Казахстане прекратили производство российской вакцины «Спутник V»

CentralAsia (KZ) - Карагандинский фармацевтический завод прекратил производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 28 апреля сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

По ее данным, в Казахстане в запасе есть свыше четырех миллионов доз вакцины от COVID-19, и этого объема, отметила Есмагамбетова, «достаточно для вакцинации и ревакцинации». В связи с этим «производить и закупать дополнительно их пока не будут», заявила главный санврач.

«О дополнительном закупе вакцин сейчас мы не говорим. Мы смотрим за потреблением вакцин, как они используются. Вакцину “Спутник V” мы закупать не планируем. Сейчас Карагандинский фармкомбинат производит лекарства, которые производил до начала производства вакцины», — сказала Есмагамбетова.

Массовую вакцинацию российской вакциной «Спутник V» в Казахстане начали с февраля 2021 года. На тот момент вакцина не была официально зарегистрирована в Казахстане.

Вакцину «Спутник V» в Казахстане начали производить на базе Карагандинского фармзавода, совладельцем которого значится Кайрат Боранбаев, бывший сват Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

17 марта Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило об аресте Кайрата Боранбаева по подозрению в «хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе».

Вскоре после ареста Кайрата Боранбаева в Казахстане начали массовую вакцинацию вакциной производства компании Pfizer. До ареста Боранбаева в стране массовая иммунизация Pfizer’oм была доступна лишь некоторым категориям населения в стране. В правительстве заявили, что предоставление доступа к вакцине Pfizer от COVID-19 широкому кругу населения в Казахстане не связано с помещением под стражу Боранбаева.

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