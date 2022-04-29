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В октябре в Казахстане пройдут крупные учения сил ОДКБ

CentralAsia (KZ) -  Вооружённые силы Казахстана готовятся к проведению учений с государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Orda.kz.

Заместитель начальника генерального штаба – начальник департамента оперативного планирования генерал-майор Марат Аймашев принял участие в первых штабных переговорах под общим руководством первого заместителя начальника объединённого штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева.

В совещании участвовали представители Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата и объединённого штаба ОДКБ.

Основная тема обсуждения – проведение совместных учений в Центрально-Азиатском регионе, согласно ранее утверждённому плану на 2022 год.

В октябре в Казахстане пройдут командно-штабные учения Коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие – 2022», специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск – 2022» и специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения «Эшелон – 2022».

Совместное учение коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж – 2022» планируют провести на территории Таджикистана, а в Кыргызстане пройдёт командно-штабное учение с миротворческими подразделениями «Нерушимое братство – 2022».

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