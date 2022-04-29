Монголия и Латвия провели первые политические консультации виртуально

CentralAsia (MNG) - Первая политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Латвийской Республики состоялась 28 апреля 2022 года в режиме онлайн.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, а также сотрудничестве в рамках региональных и международных организаций.

Стороны подчеркнули важность поддержки сотрудничества между частным сектором для развития торгово-экономических отношений между двумя странами и пришли к решению изыскивать возможности для расширения монголо-латвийского сотрудничества в сфере образования, транспорта и лесного хозяйства.

источник: МИД Монголии

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