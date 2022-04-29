экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Миротворцы ОДКБ проведут учения по «постконфликтному урегулированию»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KG) -  Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в 2022 году командно-штабные учения «Нерушимое братство» в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба объединенного штаба.

«Будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции», — говорится в сообщении.

Также в Таджикистане для отработки задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям спланировано учение «Рубеж-2022».

В состав ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан. Статья 4 договора предусматривает, что участники организации должны незамедлительно предоставлять помощь государству, которое подверглось нападению извне, в том числе военную.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print
  • Министр иностранных дел Японии посетит Монголию
  • «Уральские авиалинии» до конца октября отменили все рейсы в Узбекистан
  • Столтенберг заявил, что члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com