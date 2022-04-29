Миротворцы ОДКБ проведут учения по «постконфликтному урегулированию»

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CentralAsia (KG) - Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в 2022 году командно-штабные учения «Нерушимое братство» в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба объединенного штаба.

«Будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции», — говорится в сообщении.

Также в Таджикистане для отработки задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям спланировано учение «Рубеж-2022».

В состав ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан. Статья 4 договора предусматривает, что участники организации должны незамедлительно предоставлять помощь государству, которое подверглось нападению извне, в том числе военную.

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