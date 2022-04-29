Впервые в Монголии внедрена услуга подключения к международной системе «SWIFT»

CentralAsia (MNG) - Существует платежная система SWIFT, которая переводит транзакции в 11 000 международных банков и финансовых учреждений. Финансовые учреждения во главе с нашими крупными коммерческими банками пользовались услугами этой системы из-за рубежа.

Отныне монголы смогут подключиться к системе SWIFT, используя услуги, предлагаемые монгольской местной компанией.

ООО «МобиНет» впервые в Монголии внедряет услугу по подключению к системе SWIFT.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, аббр.: SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.

Основано в 1973 году. Соучредителями выступили 248 банков из 19 стран. Штаб-квартира SWIFT находится в Ла-Юльпе, Бельгии. SWIFT является кооперативным обществом, созданным по бельгийскому законодательству, принадлежит его членам. По состоянию на 2015 год членами SWIFT являются более 11 тыс. финансовых организаций в более чем 200 странах мира, в том числе около 1000 корпораций. Средний оборот — более 30 миллионов сообщений в день.

Адресация абонентов в системе основана на так называемом BIC (англ. Business Identifier Code, ранее известном как Bank Identifier Code), присваиваемом в соответствии с международным стандартом ISO 9362. Также иногда именуется SWIFT-BIC, SWIFT ID или SWIFT code. На практике для совершения платежа в Европе достаточно знать наименование и IBAN-код банковского счёта получателя (уже содержащий интерпретированный BIC в своём составе).

SWIFT проводит ежегодную конференцию под названием Sibos, специально посвящённую индустрии финансовых услуг.

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