Войска РФ проводят разведку под Изюмом и продолжают обстрелы на Донбассе, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российская армия продолжает наступательные действия на востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно «оккупированным» Крымом. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 29 апреля.

По данным Генштаба:

На Слобожанском направлении российские войска продолжают сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харьков и пытаются осуществлять огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активных наступательных действий российские войска не проводили. Основные его усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью недопущения перегруппировки украинских войск российская армия производит обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Также сообщается, что за предыдущие сутки украинскими войсками было поражено 15 воздушных целей: один самолет, 5 крылатых ракет и 9 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

«Украинские войска ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 6 танков, одна артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка», - сообщает Генштаб ВСУ.