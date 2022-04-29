CentralAsia (MNG) - В Монголии запущена интерактивная обучающая платформа е-learning для медиков

Запуск интерактивной обучающей платформы е-learning и обучение инструкторов основных служб здравоохранения в рамках проекта «Монгольский кризисный ответ на COVID-19» (Mongolia COVID-19 Crisis Response - MCCR), совместно поддерживаемого ЕС в Монголии и ВОЗ.

Многопрофильная группа, координируемая Министерством здравоохранения, Центром развития здравоохранения, Монгольским национальным университетом медицинских наук, Ассоциацией неотложной реанимации и Ассоциацией качества медицинской помощи, разработала пять модулей интерактивных учебных материалов для E-learning, состоящих из а) антенатального уход, основные медицинские услуги для детей младшего возраста и пожилых людей, b) профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями (CD), c) профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями (NCD), d) основные средства жизнеобеспечения для взрослых и e) здравоохранение качество, безопасность и инфекционно-профилактический контроль.

Интерактивные учебные модули е-learning были разработаны для поддержки дистанционных краткосрочных курсов, предназначенных для медицинских работников всех уровней больниц, особенно для тех, кто работает в семейных, сомонных и сельских центрах здоровья или центрах первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в стране.

В этом мероприятии приняли участие д-р Ц.Эрдэмбилэг, д-р Сергей Диордица, страновой представитель ВОЗ в Монголии и другие почетные делегаты, работники здравоохранения из департаментов здравоохранения 21 аймаков и города Улан-Батор.

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