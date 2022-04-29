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В Хиве проходит Международный фестиваль танца «Лазги» (фото)

CentralAsia (UZ) -  Торжественная церемония открытия состоялась на площади «Куня Арк» в музее под открытым небом - Ичан Кале, с участием руководителей различных организаций, иностранных туристов, а также представителей местных и иностранных СМИ.

Среди участников фестиваля – более 190 мастеров и любителей танцевального искусства, профессиональные танцевальные коллективы, ученые-искусствоведы, известные деятели культуры из 30 государств.

Фестиваль будет проходить раз в два года в период с 25 по 30 апреля.

В рамках мероприятия будут действовать выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству. Здесь участники представят национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, аудио- и видеодиски, книги, альбомы, фотоснимки.

Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Уникальный стиль исполнения и привлекательность принесли танцу популярность не только в республике, но и в зарубежных странах.

ЮНЕСКО включил этот танец в Список нематериального культурного наследия человечества.

Фото: Анонс

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