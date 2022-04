ISW: Российские войска атакуют из Херсона в сторону Николаева (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 на 29 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские наступательные операции на востоке Украины немного продвинулись вперед. Также российские войска провели несколько успешных локальных атак из Херсона в сторону Николаева.

Выводы института:

Российские атаки к юго-западу от Изюма, вероятно, направлены на то, чтобы обойти украинскую оборону с фланга на прямой дороге к Славянску, и за последние 24 часа они добились тактических успехов.

Российские войска продолжают тактические наземные атаки и обстрелы вдоль всей линии соприкосновения на востоке Украины, но не добились значительных успехов.

Российские силы, атакующие к юго-востоку от Изюма, к западу от Кременной и Попасной и к северу от Донецка, скорее всего, будут иметь устойчивый, но чисто тактический успех против украинских войск.

Российские силы мало продвинулись в атаках прямо на юго-восток в сторону Славянска и, вероятно, будут стремиться обойти украинскую оборону, атакую дальше на запад.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось;

Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.