ISW: Российские войска атакуют из Херсона в сторону Николаева (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:42, 29 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 на 29 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские наступательные операции на востоке Украины немного продвинулись вперед. Также российские войска провели несколько успешных локальных атак из Херсона в сторону Николаева.
Выводы института:
Российские атаки к юго-западу от Изюма, вероятно, направлены на то, чтобы обойти украинскую оборону с фланга на прямой дороге к Славянску, и за последние 24 часа они добились тактических успехов.
Российские войска продолжают тактические наземные атаки и обстрелы вдоль всей линии соприкосновения на востоке Украины, но не добились значительных успехов.
Российские силы, атакующие к юго-востоку от Изюма, к западу от Кременной и Попасной и к северу от Донецка, скорее всего, будут иметь устойчивый, но чисто тактический успех против украинских войск.
Российские силы мало продвинулись в атаках прямо на юго-восток в сторону Славянска и, вероятно, будут стремиться обойти украинскую оборону, атакую дальше на запад.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);
Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;
Поддерживающее усилие 2 — южная ось;
Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.