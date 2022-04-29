Внучка первого президента Узбекистана обвинила бывшего мужа в домашнем насилии (видео)

CentralAsia (UZ) - Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова обвинила своего бывшего мужа Амирана Сардарова в домашнем насилии.

Мариам утверждает, что абьюз был и физический, и эмоциональный. Тилляева припомнила ютуберу, как он опозорил всю её семью, выложив фото с ней обнажённой, на котором прикрывает гениталии рукой.

Мариам Тилляева — 23-летняя внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — раскрыла правду о расставании с мужем, 35-летним видеоблогером Амираном Сардаровым.

Девушка рассказала , что ей предстоит длительная работа с психологом — даже если она веселится в соцсетях, улыбается, это ничего не значит, уверяет блогерша. И признаётся: то, что пережила в отношениях с мужем, не пожелает ни одному человеку, даже врагу, даже самому Амирану — "был один ад". "Я была очень наивна, очень глупа и, наверное, я в какой-то степени заслужила такое отношение к себе, потому что я летала где-то в облаках".

Мариам упомянула скандал с голым фото, за которое Сардарову пришлось извиняться. Амиран прошлым летом выложил снимок, на котором молодая жена стоит без трусов — а он прикрывает ее гениталии рукой. Позднее ютубер удалил провокационный снимок. "Я его после этого поступка не понимала, но очень сильно любила, поддерживала и тем самым делала хуже только самой себе. <...> Он получил что хотел, отгородил меня от друзей и семьи. А я просто в тот момент впала в ужасающую депрессию и сама не понимала этого", — добавила Тилляева.

В прошлом году 14 апреля стало известно, что ютуб-блогер Амиран Сардаров женился на Мариам Тилляевой — внучке бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, который руководил страной с 1991-го по 2016-й год. Тетя Тилляевой — Гульнара Каримова — сейчас находится в тюрьме: в марте 2020-го ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинениям в организации преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.