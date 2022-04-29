Перед своим визитом министр иностранных дел Японии опубликовал статью о Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси посетит Монголию, и перед своим визитом в страну он опубликовал на сайте своего ведомства статью о Монголии, начавшуюся стихотворением великого монгольского поэта Нацагдорж Дашдорж на японском языке:

ヘンティ、ハンガイ、ソヨンの高く美しき嶺々

北方のきらめきとなりし、緑の山々

メネン、シャルガ、ノミンの広大なるゴビ

南方の秀美となりし、砂丘の海原

これが、わが生れし故郷、麗しきモンゴル

（D.ナツァクドルジ「わが故郷」より）

Отрывок из стихотворения “Миний нутаг” на русском.

Хэнтэй, Хангай, Саяны, вставшие дугой,

Хребты высоких гор, покрытые тайгой,

Мэнэн, Шарга, Номин, о как вас любим мы,

Монгольские барханы и холмы.

Мне так мила и сердцу так нужна,

Монголия – прекрасная страна.

Я очень рад возможности посетить Монголию, прекрасную страну, воспетую гордым монгольским поэтом Нацагдорж в «Моя Родина», в качестве министра иностранных дел Японии на торжественном праздновании 50-летия установления дипломатических отношений между Японией и Монголией.

Япония и Монголия «Стратегические партнеры»

В прошлом Япония и Монголия казались близкими, но далекими. После установления дипломатических отношений в 1972 году две страны с разным общественным строем попали под различные санкции из-за холодной войны.

В то время Япония создала кашемировую фабрику в Гоби с помощью гранта в 1977 году и внесла свой вклад в закладку производственных мощностей и мировой стоимости кашемировых изделий, производимых в Монголии, что четко вписано в историю обеих стран.

В 1990 году начались серьезные изменения. В этом году Монголия выбрала путь демократии и рыночной экономики, и Япония взяла на себя ведущую роль в поддержке этого смелого шага. С тех пор отношения между двумя странами быстро развивались, и сегодня Япония и Монголия стали «стратегическими партнерами» с общими ценностями свободы, демократии и верховенства права.

У Японии и Монголии есть «концепция взаимопомощи»

Как известно, Япония является крупнейшим донором Монголии. Однако сотрудничество между двумя странами носит не только односторонний характер. У двух стран сильная «концепция взаимопомощи». Правительство Монголии и народ Монголии протянули руку помощи землетрясению Хансин-Авадзи в Японии в 1995 году и Северо-восточному землетрясению в 2011 году. Неизвестно, насколько это помогло японцам, внезапно обрушившимся на невиданные страдания.

Активизировались взаимные визиты на высшем уровне между двумя странами, состоялись переговоры, консультации и контакты во многих областях, включая политику и безопасность. Кроме того, с каждым годом развивается сотрудничество двух стран на региональной и международной аренах.

Неуклонно расширяется экономическое и инвестиционное сотрудничество. Международный аэропорт имени Чингисхана, открывшийся прошлым летом, стал новым символом японо-монгольского сотрудничества. Аэропорт строится на льготный кредит в японской иене и управляется японской компанией. Это первый раз, когда я буду использовать этот аэропорт лично. Есть также глубокие отношения в телекоммуникационном секторе.

Монгольские борцы сумо добились больших успехов в области культуры и спорта. Я думаю, что они сыграли большую роль во взаимопонимании и дружеских отношениях между двумя странами, а их мужественный образ воина вдохновил многих японцев и монголов.

Большая разница между Японией и Монголией

Хотя две страны разделяют общие ценности, между ними есть существенные различия. Япония окружена морем, а Монголия не имеет выхода к морю.

Посреди такой уникальной и судьбоносной геополитической ситуации вы с 1990 года выбрали путь демократии, сохраняя ценности свободы, демократии, прав человека и верховенства закона перед лицом постоянно меняющихся региональных и международных условий. Я хотел бы искренне восхищаться вашей мудростью и мужеством, монголы, которые внесли значительный вклад в международное сообщество посредством операций по поддержанию мира.

Хотя две страны совершенно различны в геополитическом плане, Япония, как друг «идеи свободы и демократии» и «третий сосед», хочет и дальше быть с Монголией.

Международное сообщество сталкивается с проблемами

Сегодня международное сообщество резко изменилось и стало более сложным. Нарастает напряженность, которая потрясет основы азиатского и международного порядка в целом, что видно из текущей ситуации в Украине, исторического хода международного права и правил, накопленного опыта, явных нарушений международного права и попыток изменить текущую ситуацию силой. Даже в такой ситуации поддержание и укрепление свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, важнее, чем когда-либо.

Я не думаю, что "Моя Родина" Д.Нацагдорж - это не просто стихотворение, восхваляющее прекрасную природу Монголии. Во второй половине стихотворения он спел о своем мужестве защищать древнюю историю и национальное наследие Монголии. Я думаю, что его искренние стремления передавались из поколения в поколение в 21 веке.

Япония гордится тем, что продолжит процветать вместе с Монголией в течение следующих 50 лет.

Будущие Япония и Монголия

Министр иностранных дел Батцэцэг и я договорились оглянуться на 50-летие установления дипломатических отношений между Японией и Монголией в этом году и сделать следующие 50 лет годом основания и дружбы. Премьер-министры двух стран также объявили этот год «Годом дружбы и обменов между детьми и молодежью» и договорились организовать программы и мероприятия для углубления отношений между японскими и монгольскими детьми и молодежью для будущих поколений.

В течение следующих 50 лет народы Японии и Монголии лучше узнают друг друга, примут друг друга и будут вместе работать над созданием новой истории, думая о том, что две страны могут сделать для будущего своих двух стран, региона и мира. Надеюсь, что мой нынешний визит в Монголию поспособствует этому.

Наконец, я счастлив увидеть своими глазами «Прекрасную страну Монголию», написанную великим писателем Д.Нацагдоржем, встретиться с потомками Чингисхана, живущими на этой прекрасной земле, и поговорить откровенно.

Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса

перевод с японского: Татар С.Майдар

источник: официальный сайт МИД Японии

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