Токаев высказался о дискриминации языков в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе языков в стране, передает Orda.kz.

Он отметил, что Казахстан, в силу своей истории, является многоязычным государством. Это наш плюс и актив. Но государственным языком является казахский.

«В то же время государственным языком является казахский и мы это тоже должны помнить, и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб, и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков, и тех граждан, которые говорят на других языках. Я сам работал в Организации объединенных наций, я знаю насколько важно поддерживать национальное единство в соответствующих государствах, особенно многоэтнических государствах, в многонациональных государствах», – сказал глава государства.

Президент отметил, что с большим уважением относится к тем гражданам, которые блестяще владеют государственным языком, и считает, что их нужно поддерживать.

«Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков. Конституция даёт чёткий ответ на этот вопрос — государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны, в основном законе нашего государства, занимает и русский язык», – добавил Токаев.

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