В Казахстане в октябре пройдут учения ОДКБ

CentralAsia (KZ) - Вооруженные силы Казахстана готовятся к проведению учений с государствами — членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило вечером в четверг Министерство обороны Казахстана.

«В октябре текущего года на территории Казахстана пройдут командно-штабные учения Коллективных сил оперативного реагирования “Взаимодействие — 2022”, специальное учение с силами и средствами разведки “Поиск — 2022” и специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения “Эшелон — 2022”», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что совместное учение Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж — 2022» планируется провести на территории Таджикистана, а в Кыргызстане пройдет командно-штабное учение с миротворческими подразделениями «Нерушимое братство — 2022».

«Мероприятия направлены на повышение готовности системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении Минобороны Казахстана.

О совместных учениях казахстанское ведомство впервые заявило в середине апреля — через полтора месяца после начала российского военного вторжения в Украину. Тогда Минобороны Казахстана сообщало, что осенью этого года на полигоне «Матыбулак» в Жамбылской области пройдут учения стран ОДКБ.

После начала войны в Украине казахстанская общественность выражала беспокойство по поводу возможности отправки казахстанских войск в составе сил ОДКБ в Украину. Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев ранее заверил, что, согласно уставу ОДКБ, Казахстан за пределы территории стран ОДКБ может направлять миротворцев только в соответствии с мандатом ООН. «Миротворческие» силы стран ОДКБ, сказал он, могут применяться лишь на территории стран-участниц.

Членами созданной в 1992 году ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Во время январских событий в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, заявив, что страна подверглась террористической атаке. В связи с этим в Казахстан прибыли около 2500 военных из стран организации. Войска, основу которых составили российские военные, были выведены из страны спустя две недели. Решение Токаева обратиться к ОДКБ было встречено критикой в казахстанском обществе.

Последние учения стран-участниц ОДКБ прошли в Таджикистане под девизом «Боевое братство» в 2021 году. Учения проводились из-за нестабильной обстановки в Центрально-Азиатском регионе, в частности из-за событий в Афганистане.

Последние учения стран-участниц ОДКБ прошли в Таджикистане под девизом «Боевое братство» в 2021 году. Учения проводились из-за нестабильной обстановки в Центрально-Азиатском регионе, в частности из-за событий в Афганистане.

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