экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Термиты уничтожают исторические памятники в Узбекистане, - зоолог

CentralAsia (UZ) -  Термиты наносят серьезный ущерб объектам с резьбой по дереву в 33 исторических памятниках в охраняемом ЮНЕСКО историческом комплексе Ичан-Кала, который включен в Список всемирного наследия.

Об этом на днях сообщил директор Института зоологии, доктор биологических наук Бахтиёр Холматов на брифинге в Ташкенте.

По словам зоолога, от термитов сильно пострадали музей Джума-мечеть, мавзолей Пахлавона Махмуда, Мухаммеда Инака и другие, входящие в состав комплекса Ичан-Кала.

Ученый отметил, что активность термитов зафиксирована в исторических памятниках Хакима Ат-Термизи в Сурхандарье, мечети Хазрати Имам в Кашкадарье, усыпальнице Имама Хасана-Хусейна в Навои и комплексе Миздакхан в Каракалпакстане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монголия и Латвия провели первые политические консультации виртуально
  • Правительство Монголии планирует сократить 1,5 тыс. рабочих мест для высокопоставленных госслужащих
  • Монгольские депутаты бойкотируют, если проект LRT Улан-Батора не будет обсуждаться повторно


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com