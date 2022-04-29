Термиты уничтожают исторические памятники в Узбекистане, - зоолог

CentralAsia (UZ) - Термиты наносят серьезный ущерб объектам с резьбой по дереву в 33 исторических памятниках в охраняемом ЮНЕСКО историческом комплексе Ичан-Кала, который включен в Список всемирного наследия.

Об этом на днях сообщил директор Института зоологии, доктор биологических наук Бахтиёр Холматов на брифинге в Ташкенте.

По словам зоолога, от термитов сильно пострадали музей Джума-мечеть, мавзолей Пахлавона Махмуда, Мухаммеда Инака и другие, входящие в состав комплекса Ичан-Кала.

Ученый отметил, что активность термитов зафиксирована в исторических памятниках Хакима Ат-Термизи в Сурхандарье, мечети Хазрати Имам в Кашкадарье, усыпальнице Имама Хасана-Хусейна в Навои и комплексе Миздакхан в Каракалпакстане.