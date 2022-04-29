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Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга России до 7 мая
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлен до 7 мая, сообщается на сайте Росавиации. Это десятое продление ограничений с начала ввода российских войск на Украину.

Запрет будет действовать до 3:45 7 мая. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно, отметили в Росавиации. Все изменения рекомендовано уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что южные аэропорты могут потерять более 2 млн пассажиров за два месяца ограничения полетов. Из-за того что Евросоюз запретил поставку, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в РФ, отечественные авиакомпании могут выполнять международные рейсы только на SSJ 100 или собственных лайнерах в ограниченное число стран.

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