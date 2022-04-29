В США, Великобритании, Ирландии и Казахстане запретили проведение акции «Бессмертный полк»

CentralAsia (KZ) - Власти США, Великобритании, Ирландии и Казахстана запретили акцию «Бессмертный полк» в 2022 году. Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Марш не состоится в сепаратистских регионах Приднестровской Республики Молдова и Донецкой Народной Республики, но Макаров сказал, что «Бессмертный полк» может состояться в Мариуполе, если будут приняты адекватные меры безопасности.

Во время марша «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге участники пронесут длинный транспарант с буквой «Z», а организаторы предложили принести фотографии солдат, погибших в Украине.

Сергей Макаров также заявил о том, что в Великобритании запретили не только шествие «Бессмертного полка», но и возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне.

Организаторы акции в России в этом году решили провести ее в виде традиционного шествия по центральным улицах российских городов, которое пройдет 9 мая.

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