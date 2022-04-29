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Минобороны России сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Российские военные уничтожили производственные корпуса завода «Артем» в Киеве, сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков,

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев», — говорится в сообщении.

Согласно данным украинского онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, государственная акционерная холдинговая компания «Артем» принадлежит госконцерну «Укроборонпром». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, а также воздушных и космических летательных аппаратов. В частности, компания разработала неуправляемые авиационные ракеты РС-80 для вооружения ударных вертолетов, штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков. Ракеты могут поражать воздушные цели с расстояния до 4 км, наземные — до 7 км. Летом 2021 года завод передал партию РС-80 Вооруженным силам Украины, сообщал «Интерфакс-Украина».

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