экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 65 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 23000 человек,

танков ‒ 986,

боевых бронированных машин ‒ 2418,

артиллерийских систем – 435,

РСЗО - 151,

средства ПВО - 73,

самолетов – 189,

вертолетов – 155,

автомобильной техники - 1695,

корабли /катера - 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229,

специальная техника – 31,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Казахстан планирует полностью обеспечить себя отечественными продуктами к 2025 году
  • Монголия подписала соглашение с французской компанией Axens по НПЗ
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 64 дня военных действий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com