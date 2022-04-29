Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 65 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 23000 человек, танков ‒ 986, боевых бронированных машин ‒ 2418, артиллерийских систем – 435, РСЗО - 151, средства ПВО - 73, самолетов – 189, вертолетов – 155, автомобильной техники - 1695, корабли /катера - 8, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 229, специальная техника – 31, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia