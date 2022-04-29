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BBC: Индию накрыла необычная жара. Виновато изменение климата — но не только

CentralAsia (CA) -  Индийцев не удивить сильной жарой, особенно в мае-июне, перед приходом сезона дождей, но в этом году мощные волны зноя начали накатывать на страну уже в марте — и облегчения на горизонте пока не видно. Об этом пишет ВВС.

«Температуры в стране быстро растут, и растут гораздо раньше обычного», - сказал 27 апреля глава правительства Индии Нарендра Моди на встрече с премьер-министрами штатов.

В марте среднесуточная максимальная температура оказалась рекордной за 122 года. По прогнозу государственного Индийского департамента метеорологии (ИДМ), на этой неделе максимальные показатели температуры на большей части северо-западной и центральной Индии повысятся еще на два-четыре градуса, и похолодания после этого метеорологи не ждут.

В Дели на этой неделе температура, как ожидается, достигнет +44 градусов.

Число жертв аномальной жары в Индии превысило две тысячи. В индийском Ченнаи с населением 9 млн закончилась вода.

Индийцы привычны к жаре, но теперь ее приливы становятся чаще, мощнее и продолжительнее.

Директор Института изучения изменений климата доктор Шивананда Паи отмечает, что в Индии губительное действие жары усиливает не только глобальное потепление само по себе, но и другие факторы, а именно рост населения и сопутствующие уничтожение лесов, активное использование транспорта и застройка все больших площадей.

«Когда у вас больше бетонных дорог и зданий, зной накапливается в них внутри. Это еще больше разогревает воздух», - поясняет доктор Паи.

Между тем сильная жара, напоминают ученые, особенно в сочетании с высокой влажностью, подрывает здоровье даже привычных к зною людей, и больше всего от нее страдают бедные слои.

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