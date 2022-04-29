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Российская авиация уничтожила 112 украинских военных объектов, - Минобороны РФ
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Российская авиация за ночь поразила более ста украинских военных объектов, среди которых склады, опорные пункты и оружейные схроны. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины», — сказал он.

Среди пораженных целей 2 командных пункта, 11 опорных, 95 «мест сосредоточения живой силы и военной техники», а также 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения в селах Покровское и Гороховское.

В свою очередь, ракетчики за ночь поразили 13 военных объектов. В частности, в районе Гороховского уничтожена пусковая установка с боевым расчетом ракетного комплекса «Точка-У». Утверждается, что с нее же вчера украинские военные ударили по кварталам Херсона.

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