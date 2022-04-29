В Узбекистане ветеранам Второй мировой войны выплатят по $1300

- Узбекистан, общество
- 17:20, 29 апреля 2022
- Просмотров: 161 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ко Дню памяти и почестей - 9 мая - участникам войны, узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда выделят денежные вознаграждения в размере 15 млн сумов (1300 долларов).
Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Шавката Мирзиеева.
Ответственным лицам поручено лично посетить дома каждого участника войны и вручить денежное вознаграждение в торжественной обстановке.
Также поручено лично встретиться и вручить подарки 10 000 участникам войны, работавшим в тылу.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.