В Узбекистане ветеранам Второй мировой войны выплатят по $1300

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ко Дню памяти и почестей - 9 мая - участникам войны, узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда выделят денежные вознаграждения в размере 15 млн сумов (1300 долларов).

Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Шавката Мирзиеева.

Ответственным лицам поручено лично посетить дома каждого участника войны и вручить денежное вознаграждение в торжественной обстановке.

Также поручено лично встретиться и вручить подарки 10 000 участникам войны, работавшим в тылу.