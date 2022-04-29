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В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат с 1 мая до 14%

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 29 апреля, под председательством президента Шавката Мирзиёева проходит видеоселекторное совещание по мерам дальнейшего усиления поддержки социально уязвимых слоев населения, сообщает пресс-служба президента.

В ходе совещания глава государства анонсировал увеличение пенсии и пособий на 12% с 1 мая текущего года.

Минимальный размер пенсии, которую получают 725 тыс. человек, будет увеличен на 14% с 440 тыс. сумов (40 долларов) до 500 тыс. сумов (45 долларов).

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