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Путин и Токаев не обсуждали выход Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС, - Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Токаев поговорил с Путиным и поблагодарил за приглашение в Москву

CentralAsia (KZ) -  В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопрос возможного выхода Казахстана из таможенного союза ЕАЭС не обсуждался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет», - ответил Песков на вопрос журналиста о том, обсуждали ли лидеры двух стран в ходе телефонного разговора возможный выход Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС.

Путин и Токаев в пятницу провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, были «обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества», а также «затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности».

Кроме того, был «подтвержден настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства».

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