Путин и Токаев не обсуждали выход Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС, - Песков

CentralAsia (KZ) - В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопрос возможного выхода Казахстана из таможенного союза ЕАЭС не обсуждался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Нет», - ответил Песков на вопрос журналиста о том, обсуждали ли лидеры двух стран в ходе телефонного разговора возможный выход Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС.
Путин и Токаев в пятницу провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, были «обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества», а также «затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности».
Кроме того, был «подтвержден настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства».