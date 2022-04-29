Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», — сказал Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Как следует из сообщения агентства, Алиев говорил о поддержке территориальной целостности Украины в контексте конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По его мнению, международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану.