Главу МИД Японии в Ташкенте встретил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 29 апреля, в Ташкент с двухдневным визитом прибыл министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

В столичном аэропорту гостя встретил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Программой первого за последние 12 лет визита в Узбекистан главы МИД Японии предусмотрен ряд встреч, а также другие совместные мероприятия.