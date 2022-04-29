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Главу МИД Японии в Ташкенте встретил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 29 апреля, в Ташкент с двухдневным визитом прибыл министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

В столичном аэропорту гостя встретил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Программой первого за последние 12 лет визита в Узбекистан главы МИД Японии предусмотрен ряд встреч, а также другие совместные мероприятия.

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