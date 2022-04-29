Главу МИД Японии в Ташкенте встретил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов

- Узбекистан, политика
- 18:21, 29 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - В пятницу, 29 апреля, в Ташкент с двухдневным визитом прибыл министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
В столичном аэропорту гостя встретил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
Программой первого за последние 12 лет визита в Узбекистан главы МИД Японии предусмотрен ряд встреч, а также другие совместные мероприятия.
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