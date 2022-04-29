В Узбекистане первой дозой привито 94,4 процента населения, подлежащего вакцинации

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 28 апреля использовали 167 тысяч 297 доз вакцины от COVID-19. Из них первой дозой привили 19 951 человека, второй - 13 044, третьей и бустерными дозами - 134 302 человека.

По сведениям пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, всего использовали 51 миллион 648 тысяч 337 доз вакцины. Из них привитые первой дозой составляют 20 миллионов 246 тысяч 671 человек, второй - 16 миллионов 273 тысячи 52, третьей и бустерными дозами - 15 миллионов 138 тысяч 614 человек.

Вчера высоких показателей вакцинации достигли Ферганская (24 999 доз), Самаркандская (18 814 доз) области и Ташкент (14 940 доз).

Показатель вакцинации первой дозой составил 94,4 процента по отношению к запланированным для вакцинации слоям населения.