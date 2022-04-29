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Владимир Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении
Владимир Путин
Владимир Путин

CentralAsia (CA) -  

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы безопасности страны, в том числе на южном направлении в контексте обстановки в Афганистане, пишет РИА Новости.

«В центре нашего внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны находятся, конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, с военной операцией специальной на Украине. Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении, поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении», - сказал Путин.

С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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