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Россия с 16 мая снимет ограничения на выезд россиян в ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) -  Россия с 16 мая снимет ограничения на выезд россиян через госграницу в ДНР и ЛНР, Армению и Кыргызстан, а также возобновит авиасообщение с Эквадором. Об этом журналистам сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы <…> на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Кроме этого, ограничение также снимается на въезд граждан Армении, в том числе путем пересечения российско-грузинского участка госграницы России, и граждан Киргизии, а также на «выезд граждан Российской Федерации в Республику Армения и Кыргызскую Республику».

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