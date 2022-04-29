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Главы МИД Казахстана и Украины провели телефонный разговор

CentralAsia (KZ) -  Главы МИД Казахстана и Украины в пятницу, 29 апреля, провели телефонный разговор.

Телефонный разговор состоялся между заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает на пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

Отмечается, что разговор был инициирован украинской стороны.

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