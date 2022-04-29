экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана помиловал 65 человек по случаю праздника Рамазана

CentralAsia (UZ) -  В преддверии празднования Рамазан Хайит глава государства Шавкат Мирзиёев помиловал 65 граждан, отбывающих срок за совершенные преступления.

Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу.

Указ касается 65 человек, «совершивших преступление по ошибке, глубоко осознавших свою вину и решительно вставших на путь исправления».

«Рамазан — месяц щедрости, доброты и терпимости. Быть добрыми и прощающими в этот праздник – и долг, и обязанность всех нас», – сказал глава государства.

Чиновникам поручено создать все условия для того, чтобы помилованные граждане могли отметить приближающиеся праздники дома.

Президент Узбекистана в канун государственных праздников регулярно издает указы о помиловании. Последнее такое решение — об освобождении 75 осужденных — было принято в марте этого года по случаю Навруза.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Хиве проходит Международный фестиваль танца «Лазги» (фото)
  • Президент Узбекистана помиловал 65 человек по случаю праздника Рамазана
  • Российская авиация уничтожила 112 украинских военных объектов, - Минобороны РФ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com