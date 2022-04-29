Президент Узбекистана помиловал 65 человек по случаю праздника Рамазана

CentralAsia (UZ) - В преддверии празднования Рамазан Хайит глава государства Шавкат Мирзиёев помиловал 65 граждан, отбывающих срок за совершенные преступления.

Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу.

Указ касается 65 человек, «совершивших преступление по ошибке, глубоко осознавших свою вину и решительно вставших на путь исправления».

«Рамазан — месяц щедрости, доброты и терпимости. Быть добрыми и прощающими в этот праздник – и долг, и обязанность всех нас», – сказал глава государства.

Чиновникам поручено создать все условия для того, чтобы помилованные граждане могли отметить приближающиеся праздники дома.

Президент Узбекистана в канун государственных праздников регулярно издает указы о помиловании. Последнее такое решение — об освобождении 75 осужденных — было принято в марте этого года по случаю Навруза.