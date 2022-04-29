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В Туркменистане заблокировали мессенджер Discord

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане перестал работать без VPN мессенджер Discord. Как сообщают источники turkmen.news, даже с VPN он загружается с перебоями.

Источники свидетельствуют, что полторы-две недели назад Discord на территории Туркменистана можно было пользоваться беспрепятственно. Почему сейчас его решили заблокировать — неизвестно.

Discord — мессенджер с текстовыми, голосовыми и видеоканалами. В основном он популярен среди геймеров, потому что там есть возможность интеграции с играми, шеринга экрана, ведения трансляций. Но иногда его используют не для игр, а, например, для координации удаленной работы. По информации на 2019 год, в мессенджере было зарегистрировано 250 миллионов пользователей.

11 апреля сервис Cloudflare Radar зафиксировал практически полное отключение интернета в Туркменистане. Источники turkmen.news подтверждали, что интернет оказался фактически недоступен. Затем ситуация улучшилась, но периодически трафик вновь падает почти до нуля. Так, согласно графику Cloudflare Radar, такая картина наблюдалась в первой половине дня 25 апреля.

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