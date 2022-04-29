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Глава Башкортостана посетит Узбекистан в мае

CentralAsia (UZ) -  Глава Башкортостана Радий Хабиров посетит Узбекистан 17-19 мая этого года. Он возглавит делегацию российского региона, в которую войдут, в том числе, представители более 50 предприятий.

В рамках визита пройдут встречи с руководством Узбекистана, а также с представителями различных ведомств и ассоциаций, сообщили местные СМИ.

Гости проведут большую презентацию экспортного и инвестиционного потенциала Башкортостана, посетят Нукус и Самарканд.

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