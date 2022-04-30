экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россиянам легче всего открыть банковскую карту Visa или Mastercard в Узбекистане - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Российским туристам рассказали об особенностях организации зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, и назвали самую выгодную страну для их оформления. Об этом пишет «Коммерсант».

Легче всего открыть карту в Узбекистане, где для ее получения соотечественникам необходим загранпаспорт, сим-карта местного оператора связи и временная регистрация, которую можно оформить в гостинице. Преимуществами оформления карты в республике являются скорость изготовления (день в день) и готовность узбекских банков работать с русскоязычными клиентами: на русском языке сайт, служба поддержки, мобильный банк и документы при оформлении тоже на русском языке.

В Кыргызстане российским туристам для получения карты также достаточно загранпаспорта и талона о временной регистрации. Как и в Узбекистане, там есть русскоязычные службы поддержки, однако изготовление карты происходит дольше — от двух до 14 дней.

Сложнее оформить карты западных платежных систем в Казахстане и Таджикистане — для открытия счета помимо паспорта и временной регистрации необходимо регистрационное свидетельство налогоплательщика (ИИН), которое нужно получить в местных налоговых органах. Однако у путешественников есть возможность получить карты через посреднические компании, предлагающие дистанционное оформление.

«Впрочем, у подобного способа есть очевидные минусы — предоставление ваших паспортных данных третьему лицу и меняющиеся правила игры в стране по получению карт иностранцами», — пишут авторы материала.

Кроме того, обозреватели «Ъ» рассказали, что получить карту и открыть счет можно в Белоруссии, Грузии, Молдавии и Азербайджане, однако нюансов будет больше. Так, в Азербайджане карты иностранцам выдают только при личном визите и оформленном заранее разрешении на временное проживание, которое выдается не всем.

В Грузии карты получаются лично, при этом у туристов нет возможности открыть рублевый счет, из-за чего могут возникнуть проблемы с пополнением. В Молдавии без вида на жительство или официального трудоустройства также невозможно открыть счет, а оформляя карту в Белоруссии «нет уверенности, что банк не попадет под санкции».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Промышленное производство Монголии упало на 24,4 % в первом квартале
  • В Туркменистане заблокировали мессенджер Discord
  • Узбекистан отправил в Афганистан гумпомощь в 58 вагонах


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com