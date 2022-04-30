Словения отправит Украине компьютеры и ноутбуки на 179 тысяч евро
- Азия и мир, общество
- 10:56, 30 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Правительство Словении выделит материальную помощь Украине в размере 179 тысяч евро, сообщает Slovenian Press Agency.
«Словения предоставит Украине материальную помощь в виде IP-телефонов, компьютеров, бензогенераторов, антенн и кабелей», — сообщили в Минобороны страны.
По информации издания, на Украину будет отправлено 40 комплектов настольных компьютеров с мониторами, 60 ноутбуков, две тысячи антенн и 39 единиц кабелей. Общий размер помощи составит 179 165 евро.
В марте власти Словении приняли решение отправить на Украину в качестве помощи оружие, боеприпасы и шлемы. Глава Минобороны республики Матей Тонин уточнил, что речь идет об автоматах Калашникова.
Россия проводит специальную операцию в Украине с 24 февраля.
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